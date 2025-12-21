◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１３６．０６点、合計２１３．５６点で４位だった。坂本花織が優勝、五輪出場を決めた。試合後取材に応じた中井は「今までで一番緊張していた。わかるくらい緊張感じていた。重圧かかっていた。アクセル失敗したけ