漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。３年ぶりの決勝舞台となった唯一の女性コンビ・ヨネダ２０００はバスケッとボールのドリブルをしながら松浦亜弥の「桃色片思い」を歌うネタで勝負も審査員の後藤輝基と哲夫が８９点をつけるなどトータル８２６点でこの時点で６組中５位でネタ披露即敗退。誠は「これはヨシダ２０００の点数じゃないんですか