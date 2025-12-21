◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・国立代々木競技場）来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねるフィギュアスケート全日本選手権が最終日を迎え、「XJAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が来場した。自ら作詞作曲を手掛けた「Miracle」で世界ジュニア3連覇中の島田麻央（17＝木下グループ）がフリーを滑っており、大会前には本紙を通じて「自分に勝って、ミラクルを起こしてくれ