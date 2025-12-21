ボートレース住之江のSG「第40回グランプリ」は21日、最終日12Rで優勝戦が行われ、桐生順平（39＝埼玉）が力強く押し切って1着。2017年12月24日の住之江以来2回目のグランプリ制覇となった（SGは24年10月27日の戸田ボートレースダービー以来5回目）。2着に関浩哉、3着は茅原悠紀が入り3連単＜1＞＜2＞＜5＞は760円（1番人気）。レース直後のインタビューで桐生は「長かったですね。チャンスは何回かあったんですけど…。まだま