SEKAI NO OWARIがオフィシャルYouTubeチャンネルで実施したライブ配信にて、ドームツアー『DOME TOUR 2026「THE CINEMA」』の開催を発表。2026年7月11日、12日に京セラドーム大阪、8月15日、16日に東京ドームで計4公演を行う。【写真】セカオワの注目のドームツアー！『DOME TOUR 2026「THE CINEMA」』キービジュアルツアータイトル『THE CINEMA』からは、"映画"をテーマとした新たな世界観が想起される。テーマパークのような