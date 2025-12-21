漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝戦が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、5年連続決勝出場の真空ジェシカが話題を集めた。真空ジェシカは5番手で1回目のネタを披露。つかみでは、ボケの川北が唐突に「足こきげんき教室」。審査員席に座るフットボールアワーの後藤が、MCを務める「THEW」の昨年大会で「足腰げんき教室」のコンビ名を「足こきげんき教室」と言い間違えた“事件”をイジり、後藤を苦笑い