中京競馬記者クラブは、2025年度の「第46回中京競馬記者クラブ賞」を、坂井瑠星騎手に贈ることを発表した。選考理由としては、チャンピオンズカップ（G1）でダブルハートボンドを優勝に導いた騎乗内容が高く評価された。同レースでは、2023年、2024年にレモンポップで制しており、今回の勝利で3年連続制覇を達成している。【チャンピオンズカップ】坂井瑠「4連覇、5連覇したい」牝馬ダブルハートボンドがG1初制覇「来年も獲れ