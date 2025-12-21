12月21日、阪神競馬場で行われた8R・3歳上2勝クラス（ダ1800m）は、武豊騎乗の2番人気、デルアヴァー（牡3・栗東・松永幹夫）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にビービーバザーク（牡3・栗東・武幸四郎）、3着にオセアバトルプラン（牡5・美浦・菊川正達）が入った。勝ちタイムは1:50.4（重）。1番人気でC.デムーロ騎乗、ヴァンアグレアブル（牝3・栗東・橋口慎介）は、4着敗退。【新馬/阪神6R】タワーオブロンドン産駒 ワイドシ