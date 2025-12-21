12月21日、阪神競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（芝1200m）は、藤岡佑介騎乗の1番人気、ワイドシュテルケ（牡2・栗東・藤岡健一）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にミラキュラスアース（牝2・栗東・奥村豊）、3着に2番人気のサルタラリンダ（牝2・栗東・上村洋行）が入った。勝ちタイムは1:10.5（重）。【新馬/阪神5R】良血トリニティが快勝…母はヌーヴォレコルト1番人気の支持藤岡佑介騎乗の1番人気、ワイドシュテルケが嬉しい