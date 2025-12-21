◎あすの全国の天気太平洋側は天気が回復して、晴れ間の戻る所が多いでしょう。関東は、朝は雲が多くても、昼前には晴れ間が広がりそうです。一方、日本海側は、午前を中心に雪や雨の降る所がありそうです。午後は、雪や雨の範囲は次第に狭まる見込みです。◎あすの予想気温朝の最低気温は全国的に前日より低く、日本海側は大幅に低くなるでしょう。前日と比べて、札幌は7℃低い-4℃、青森は12℃低い0℃、秋田は8℃低い1℃、仙台は