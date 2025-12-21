¡Ö¤¯¤Ä¤í¤°¤Ê¡£¾Ð¤ß¤³¤Ü¤¹¤Ê¡×ÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö³¿Äâ¡×¤Î¥¤¥ï¥¯¥é(µÜºê¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËºÜ¤»¤¿¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤¬¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ë¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Ö¤¯¤Ä¤í¤°¤Ê¡£¾Ð¤ß¤³¤Ü¤¹¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À­¡×¡ÖÃç¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤¤!?²¿!¤Û