【女子の部】１４位でゴールした橘のアンカー伊藤＝たけびしスタジアム京都男子第７６回、女子第３７回全国高校駅伝は２１日、京都市のたけびしスタジアム京都発着コース（男子７区間＝４２・１９５キロ、女子５区間＝２１・０９７５キロ）で行われ、神奈川代表の男子・東海大相模は２時間５分５９秒で２４位だった。女子の橘は１時間９分４３秒で１４位、白鵬女子は１時間１１分３１秒で３２位だった。東海大相模は１区近藤寿