漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターは、東京五輪柔道金メダリストの阿部詩、パリ五輪車椅子テニス金メダリストの小田凱人、大相撲第74代横綱の豊昇龍の3人が務めた。スタジオの別室には一昨年と昨年を連覇した令和ロマンの高比良くるま、松井ケムリもちょうネクタイ姿で登場。トップバッターの直前、司会の今