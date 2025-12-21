男性６人組昭和歌謡＆ポップスグループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ」（ショウワ）と「ＭＡＴＳＵＲＩ」（マツリ）が２１日、東京・グランドプリンスホテル新高輪の大宴会場「飛天」で合同のクリスマスランチ＆ディナーショーを開催。歌とトークを中心に約１２００人のファンとの交流を楽しんだ。昨年に引き続き２度目となる飛天でのランチ＆ディナーショーは、ＳＨＯＷ−ＷＡパートで幕開け。デビュー曲「君の王子様」からスタートすると