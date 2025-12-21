漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。６組目に登場したのは２度目の決勝となった「ヨネダ２０００」。ネタを披露する順番はゲストが“くじ引き”で決まる。ヨネダ２０００を引き当てたのは車いすテニス世界王者の小田凱人だったが、「『ヨシダ』２０００」と言い間違えるアクシデント…。ＭＣの今田耕司が思わず、「誰もこないところでした！」と