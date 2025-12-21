「ＲｅｐｅｚｅｎＦｏｘｘ（レペゼンフォックス）」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが２１日更新され、３１日に行われる解散コンサート「ＲｅｐｅｚｅｎｔｈｅＦｉｎａｌ」（みずほＰａｙＰａｙドーム福岡）に向け、ＤＪ社長のＹｏｕＴｕｂｅ出演を発表した。解散コンサートを間近に控え、ＤＪ社長はＹｏｕＴｕｂｅに登場。「チケットがなんと売れていないんです。原因は分かったんすよ。オレ。失踪、ビーフソング、解雇、借金