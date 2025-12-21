テレビ朝日の田中萌アナウンサーが、最新ショットを公開した。田中は２１日、インスタグラムを更新し、「今日は朝から会社に人が多く賑やかでした！」と報告。落ち着いたトーンのダークブラウンのセットアップ姿を公開した。そして、「Ｍ−１グランプリ楽しみ」とつづり、期待を膨らませた。この投稿にファンからは「いつも素敵です」「今日も似合ってて素敵です」「大人な衣装でかっこいいしかわいい」「見惚れてしまいます