大規模な火災が発生した大分市佐賀関で21日、被災した家屋の解体・撤去などに関する住民説明会が行われました。 避難所で行われた説明会には被災者などおよそ150人が参加しました。 11月18日に発生した今回の大規模火災では住宅など187棟が焼けています。 12月21日は、全壊から半壊の家屋の解体・撤去については市が公費で行うことが説明されました。希望する対象者は来年1月5日から2月末までに申請を済ませる必要があり市は、1