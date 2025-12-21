2025年10月に101歳で亡くなった元総理の村山富市さんを追悼するため一般の人を対象にした献花台がきょうから大分市に設けられています。 大分市の荷揚複合公共施設に設けられた献花台。 村山さんの写真が飾られているほか県産の花で美しく装飾されていて訪れた人たちは持参した花を手向けながら思い思いに手を合わせていました。 ◆訪れた人は「100歳をこえるまで頑張られている中で本当にお疲れさまでしたというところにつきる