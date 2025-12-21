大分県内の小学生が大分トリニータの選手などと交流するイベントが大分市で行われました。 「県サッカー夢プロジェクト」と題して21日まで1泊2日の日程で行われたこのイベント。県内の小学4年生が対象で2日目の21日は大分トリニータの清武選手など大分がホームの4チームの選手8人がゲストに呼ばれました。 質問コーナーなどのあとクラサスドーム大分のピッチでミニゲーム