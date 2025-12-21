こちらは、土星の衛星Titan（タイタン、ティタン）。背景は土星で、帯状の影を落とす環や、別の衛星Dione（ディオネ）も一緒に写っています。NASA＝アメリカ航空宇宙局とESA＝ヨーロッパ宇宙機関の土星探査機「Cassini（カッシーニ）」が、2011年5月21日に撮影しました。【▲ NASAとESAの土星探査機「Cassini（カッシーニ）」が撮影した土星の衛星Titan（タイタン）とDione（ディオネ）（Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science I