名古屋グランパスは21日、GK児玉剛(37)が2025シーズン限りで現役を引退すると発表した。児玉は京都サンガF.C.から愛媛FC、モンテディオ山形、FC東京と渡り歩き、今年1月に現役引退が決定。しかし同年2月、負傷者が出ていた名古屋に電撃加入し、現役を続行することになった。今季は公式戦の出場はなし。クラブ公式サイトを通じて「一度引退をしてから再びピッチに戻る決断を含め、自分自身と向き合い続けた16年間だったと思い