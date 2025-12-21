この記事をまとめると ■豪雨や地震などの災害時に活躍してくれるのが災害支援車両だ ■災害支援車両は自治体や関連公共法人・事業者などが所有・管理するが経費負担は軽くない ■万一に備えて必要不可欠な車両のため官民一体となって普及を図ることが望まれている 災害大国の日本には配備が不可欠な災害支援車両 異常気象による豪雨災害や頻発する地震といった自然災害のほか、広域火災や陥没事故などで対象地域のインフラに甚