秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ、SHOW−WA＆MATSURIが21日、都内のホテルで「SHOW−WA＆MATSURIスペシャルランチ＆ディナーショー2025」を行った。昨年に続き2度目の開催。今年も6人組グループ同士が合体し、12人で華やかなステージを展開した。トップバッターのSHOW−WAは、デビュー曲「君の王子様」で登場し、いきなり客席降りの演出でファンを沸かせた。来年リリースの「東京ジャンクション」などオリジナル曲のほか