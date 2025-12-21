秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」が２１日、東京・グランドプリンスホテル新高輪でクリスマスランチ＆ディナーショーを開催した。昼夜２公演で計約１２００人が集結。「東京ジャンクション」「アヴァンチュール中目黒」のほか、クリスマスシーズンに合わせて山下達郎の「クリスマス・イブ」なども織り交ぜながら全１８曲を披露した。昨年に続いてのランチ＆ディナーショーに柳田優