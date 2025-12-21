漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。５年連続決勝進出の優勝候補・真空ジェシカは５番手で登場。自動車教習所を舞台にしたネタで勝負に出た。川北茂澄の切れ味鋭いボケにガクが戸惑いながらツッコミで満場の爆笑を誘った２人。得点も中川家・礼二の９６点、博多大吉の９５点始め審査員全員９０点以上のトータル８４４点で８７０点のエバース