04 Limited Sazabysが、04月04日”フォーリミの日”に初の野外フリーライブを開催することを発表した。会場はGEN(B,Vo)が生まれ育った故郷である、愛知県・豊橋市 野外特設ステージにて開催される予定。バンドを応援してくれるファンへの感謝と、地元でのライブイベント開催を通じて音楽を志す人を増やすことを目指した初の凱旋フリーライブとなる。入場方法、イベント詳細は後日発表。■＜04 Limited Sazabysフリーライブ＞2026年