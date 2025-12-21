東都大学１部リーグの国学院大は２１日、横浜市内の同校グラウンドで年内最後の練習を行った。今季は青学大と１勝差で２位。勝率わずか２分３厘の差に泣いた。新主将を務める赤堀颯内野手（３年＝聖光学院）は、「青学大との１勝の差は大きい。たかが１勝、されど１勝だった。必然的に勝てるようなチームに成長したい」と決意を明かした。新体制のスローガンは「新・国学院」。「今のままでは日本一になるのは厳しい。新しい