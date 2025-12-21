漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝が２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた。４組目で登場した２度目の出場のエバースが審査員が全員９５点以上、８７０点のハイスコアで暫定トップにたった。１０組のうち上位３組が最終決戦に進むため、暫定３位だった２組目の初出場「めぞん」の敗退が決定した。この結果に「ここからは最下位の席でみなさんのことをみさせてもらいます」と“上から目