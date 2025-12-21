漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。昨年1点差で決勝最終決戦を逃したエバースが4番手で登場。870点で暫定首位に躍り出た。免許を持ってない佐々木隆史が、相方の町田和樹を車にするという漫才を披露。町田が4つのルンバにまたがって車になるという話を軸に展開した。その中で発した「ルンバ車」というワードがネット上で話題となっている。X（旧ツイッター）では