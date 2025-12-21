漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。敗者復活戦を勝ち上がったカナメストーンが3番手で登場。830点をマークした。漫才は零士のハイトーンボイスを生かしたつくりだった。初審査員のフットボールアワーの後藤輝基は「面白かったですね。いや、声が高過ぎた」と切り出した。「日本中のイルカがこっち向いてると思うで」とボケつつ講評。「敗者復活からの勢いをうま