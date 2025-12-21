犬が感じる日常の幸せ お腹がいっぱい お腹が満たされるというのは生きものの本能的な幸せです。 おいしいごはんやおやつをたらふく食べてお腹がいっぱいだと、犬も幸せを感じます。 日常の中で感じられる、ささやかだけれど重要な幸せの瞬間です。 満たされて眠い お腹も心も満たされてまぶたが重くなってきたときも、犬が幸せを感じている瞬間と言えます。 飼い主さんとたくさん遊んだり、お散歩で体を動かして心地よい