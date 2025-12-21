カバヤ食品は、グミブランド「TOUGH GUMMY（タフグミ）」からバータイプのグミ「タフグミ BAR」を10月20日に新発売してバータイプ栄養食品売場の開拓に挑む。10月27日、取材に応じた荒殿郁海ブランドマーケティング本部ブランド企画部グミ一課課長は「『タフグミ』をまだ食べたことがないグミノンユーザーを取り込むことを主目的に『タフグミ』の魅力であるクセになる高弾力を活かしながらグミ売場以外の売場で展開できないか