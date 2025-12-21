＜GoodsPress Web 編集部員が買ってみた！使ってみた！＞突然ですが、みなさんは左手デバイスを使っていますか？左手デバイスとは、簡単に言えば右手でマウス操作をするように、左手で何らかの操作を可能にするガジェットのこと。認知度の高いところで言うと、TourBoxやElgatoの「Stream Deck」が有名です。これらに共通しているのが、“よく使うショートカットキー”を1つのキーに設定できるという点。例えばコピー（Mac：Comma