［SBS杯］U-18日本 ２−０ U-18オーストラリア／12月21日／藤枝総合運動公園サッカー場２種登録を経て迎えたプロ１年目。鹿島アントラーズのアカデミーで育ったFW徳田誉（鹿島）にとって、一定の手応えを掴んだシーズンだった。今年３月下旬にU-20日本代表のスペイン遠征で相手DFのタックルを受け、右足関節内果骨折で離脱。復帰までに半年ほどを要し、目ざしていたU-20ワールドカップ出場は叶わなかった。しかし、怪我が癒