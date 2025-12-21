12月21日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、C.ルメール騎乗の5番人気、トリニティ（牝2・栗東・安田翔伍）が勝利した。クビ差の2着にブランヴァンダイク（牡2・栗東・辻野泰之）、3着に1番人気のダノンテムズ（牡2・栗東・寺島良）が入った。勝ちタイムは1:48.6（重）。2番人気で松山弘平騎乗、ラパンドール（牡2・栗東・藤原英昭）は、4着敗退。【ディセンバーS】3歳馬ドラゴンブーストが逃げ切る…半年以上