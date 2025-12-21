12月21日、中山競馬場で行われた11R・ディセンバーステークス（L・3歳上オープン・芝1800m）は、丹内祐次騎乗の4番人気、ドラゴンブースト（牡3・栗東・藤野健太）が勝利した。クビ差の2着にグランディア（せん6・栗東・中内田充正）、3着に2番人気のシルトホルン（牡5・美浦・新開幸一）が入った。勝ちタイムは1:47.4（重）。1番人気で横山和生騎乗、コントラポスト（牡5・美浦・菊沢隆徳）は、5着敗退。【新馬/中山6R】ルヴ