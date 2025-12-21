12月21日、中山競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1200m）は、丹内祐次騎乗の2番人気、ファンシーズ（牝2・美浦・尾形和幸）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にサノノキャニオン（牡2・美浦・栗田徹）、3着にマリノレーヴェ（牝2・美浦・鈴木慎太郎）が入った。勝ちタイムは1:12.3（重）。1番人気で木幡巧也騎乗、グラスリッキー（牡2・美浦・杉浦宏昭）は、6着敗退。【新馬/中山5R】サートゥルナーリア産駒 ロデオドライブがデビ