£³¼ïÎà¤Î¥µ¥¦¥Ê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·?Ç®ÇÈ»Õ?¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤¬£²£±Æü¡¢£Á£Â£Å£Í£Á¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤Ç£³£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬Æâ³°Î¾ÌÌ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¸Ä¼¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö