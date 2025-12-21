12月21日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、北村宏司騎乗の5番人気、ロデオドライブ（牡2・美浦・辻哲英）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のカナルサンマルタン（牝2・美浦・宮田敬介）、3着にアールグレイ（牝2・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:35.1（重）。2番人気で石橋脩騎乗、フォワードシャッセ（牝2・美浦・奥村武）は、11着敗退。【中山2R】今村聖奈が波乱を演出…10番人気の伏兵ヘル