12月21日、中山競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1800m）は、今村聖奈騎乗の10番人気、ヘルメスギャング（牡2・美浦・武井亮）が勝利した。ハナ差の2着にベルウッドピース（牡2・美浦・中舘英二）、3着に1番人気のマイネルオランチア（牡2・美浦・小手川準）が入った。勝ちタイムは1:53.9（不良）。2番人気でT.マーカンド騎乗、レピュニット（牡2・美浦・宮田敬介）は、7着敗退。【中京6R】今村聖奈が今年の21勝目…テンミラ