12月21日、中京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（ダ1400m）は、河原田菜々騎乗の4番人気、ペルセポネ（牝2・栗東・渡辺薫彦）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にメイショウサッソウ（牡2・栗東・庄野靖志）、3着にウルスツイスター（牡2・栗東・大橋勇樹）が入った。勝ちタイムは1:26.0（稍重）。1番人気で団野大成騎乗、メリフルアス（牝2・栗東・小栗実）は4着、2番人気で小林美駒騎乗、タマモビスケット（牝2・栗東・中竹和也）