元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が２１日、大阪・キタの「ＫＩＴＴＥ大阪」で開催された「ＪＲＡＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮｂｙＨａｎｓｈｉｎＲａｃｅｃｏｕｒｓｅ」点灯式に出席。３０歳で迎えるクリスマスについて語った。純白のドレスで登壇した森にギャラリーが息をのんだ。報道陣からは「（オーストリア＝ハンガリー帝国皇后の）エリザベートのよう」とため息も漏れる。ホワイトクリスマスというより