音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと、シンガーソングライターの幾田りら（25）が20日放送の日本テレビ系「withMUSIC」（土曜後10・00）に出演。曲作りの始まりはいつもスマートフォンであると明かした。幾田は「曲を書くときに、どこか移動しているときとか、ふと歌詞のタネになるようなものが思い浮かんだ時は、どこでもスマホにその時の思いを全部打ち込んでおいて、それを作詞する時に持ってきたりとか。あとメロディー