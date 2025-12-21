「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会として女子フリーが行われた。ＳＰ５位の渡辺倫果（２３）＝三和建装・法大＝は、フリー１４０・１６点、合計２１１・５２点をマークした。代表３枠目を争っているライバル・千葉百音（２０）＝木下グループ＝とあった３・２４差の逆転を目指しての演技だった。五輪代表は、全競技終了後に行われる選考委員会を経て発表さ