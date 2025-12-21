◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第2節埼玉37―19浦安（2025年12月21日埼玉・熊谷ラグビー場）昨季4位の埼玉が同12位の浦安を37―19（前半20―7）で下し、ホーム開幕戦を白星で飾って開幕2連勝とした。埼玉は前半10分、敵陣ゴール前のラインアウトモールで押し込んでからHO坂手淳史主将（32）のパスを受けたWTBマリカ・コロインベテ（33）が先制トライ。同15分にはFBトム・パートン（27）のキックで前に転がったボー