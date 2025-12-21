タレントの森香澄が２１日、大阪市・ＫＩＴＴＥ大阪のイルミネーション「ＪＲＡＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮｂｙＨａｎｓｈｉｎＲａｃｅｃｏｕｒｓｅ」点灯式に登場した。純白のドレスで壇上へ上がった森は、今年のクリスマスの予定を聞かれて「残念ながら仕事です」と苦笑い。「平日だし、友達もなかなかつかまらないし、一人でいる方がつらいので、仕事入れてくださーいって」と、マネージャーへ頼んで２４、２５日にと