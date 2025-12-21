冬の夜にふさわしい、静かで甘美な誘惑をまとったANNEBRAのWINTER COLLECTION「Velvet sin」。ラグジュアリーなベロア素材が肌に寄り添い、纏うだけで心まで満たされるような特別感を演出。深い夜を思わせるBLACKと、芯のある美しさを放つREDの2色展開。ホリデーシーズンを自分らしく楽しむためのランジェリーからルームウェアまで、トータルで世界観を堪能できるコレクション♡ ベロア