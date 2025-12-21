ミラノ・コルティナ五輪の代表最終選考会を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権は２１日、東京・国立代々木競技場で最終日が行われた。三原、元ＧＰファイナル女王の意地女子フリーで、今大会前に今季限りでの現役引退を表明した三原舞依（シスメックス）は演技を終えると、涙をこらえきれずリンクにうずくまった。小さなミスはあったが、全てのジャンプを着氷し、２０２２年ＧＰファイナル女王の意地を見せた。観客からは