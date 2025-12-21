子どもを介しての友だちである「ママ友」。何度も会ったり話したりしている中で、付き合い方に悩んだことがあるママもいるのではないでしょうか。一方で気の合うママ友と親しくなり、良い関係を築いている人もいます。ママスタコミュニティのあるママも親しくしているママ友がいるようです。社交的で人当たりもよく、人脈があり尊敬できる人だそうですが、気になることもあるといいます。『あるママ友との付き合いを深めていくうち